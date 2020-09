Portugal com mais 585 novos casos de covid-19 e três mortos esta quinta-feira

António Costa anunciou ao início da tarde as medidas de contingência que vão passar a vigorar no país a partir da próxima semana, para conter a transmissão do vírus numa altura em que os alunos regressam à escola.

Ana TOMÁS António Costa anunciou ao início da tarde as medidas de contingência que vão passar a vigorar no país a partir da próxima semana, para conter a transmissão do vírus numa altura em que os alunos regressam à escola.

Portugal registou esta quinta-feira, 10 de setembro, mais 585 infetados com covid-19. O número de novos casos contabilizados hoje é inferior (menos 60) aos verificados ontem (646), dia em que se registou o número mais alto de infeções diárias desde abril.

O Norte ultrapassa, esta quinta-feira, Lisboa e Vale do Tejo, concentrando 268 dos novos infetados. Segue-se a região da capital com 239, o Centro com 50, Alentejo com 15 e Algarve com seis. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira registam um e seis novos casos, respetivamente.

Há ainda mais 30 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde.

Nas últimas 24 horas morreram de covid-19 três pessoas - todas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de internados também continua a subir e já ultrapassa as 400 hospitalizações. Neste momento, encontram-se internadas 406 pessoas (mais 15 que ontem) e 57 nos cuidados intensivos (mais cinco que ontem).

Há a registar ainda, esta quinta-feira, mais 157 recuperados, num total que é agora de 43.441.

No total, já foram infetadas, no país, com o novo coronavírus 62.126 pessoas, tendo 1.852 morrido da doença, a covid-19.

Com o aumento dos casos, nas últimas semanas e a reabertura das escolas na próxima, o governo prepara-se para avançar com algumas medidas restritivas.

Portugal em estado de contingência a partir de dia 15

Ao início da tarde de hoje, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou as regras que passam a vigorar em todo o território continental português, a partir de terça-feira, 15 de setembro, quando entrar em vigor o estado de contingência.

Este regime, que tem estado a ser aplicado apenas à Área Metropolitana de Lisboa vai ser agora alargado a todo o país, impondo algumas medidas que já estão em vigor na região da capital.

Assim, os ajuntamentos passam a ter um número limite de 10 pessoas em todo o país. Nas áreas de restauração dos centros comerciais o limite máximo é de quatro pessoas por grupo.

No geral, os estabelecimentos comerciais - menos as pastelarias, cafés, cabeleireiros ou ginásios -, só podem abrir a partir das 10h, e o encerramento deve ocorrer entre as 20h e as 23h, cabendo aos municípios determinar a hora certa.

O consumo de bebidas alcoólicas na via pública também será proibido em todo o país, assim como a venda dessas bebidas em estações de serviço e a partir das 20h nos outros estabelecimentos - à execção daqueles em que servirem de acompanhamento a refeições.

Do plano de contingência fazem parte também as medidas aplicada às escolas, cujas aulas retomam o regime presencial entre 14 e 17 de setembro.

"Temos de nos organizar para fazer um grande esforço para que tudo possa correr bem, para que o ano letivo possa decorrer tanto quanto possível só com o ensino presencial", sublinhou.

Para os lares, onde têm ocorrido vários surtos e muitos dos casos mortais, está prevista a ação de brigadas distritais de intervenção rápida.

No que respeita às competições desportivas, como os jogos de futebol, continuarão a realizar-se sem público.

Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto com regras extra

Além das medidas anunciadas, que serão aplicadas a todo o continente, há mais algumas pensadas apenas para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde se concentra a esmagadora maioria dos casos e onde a densidade populacional é maior.

Por isso, anunciou António Costa, nessas zonas será necessário "fazer um esforço acrescido para evitar a concentração simultânea de pessoas, quer no uso dos transportes públicos, quer nos locais de trabalho".

Assim, serão mantidas, para as duas áreas metropolitanas, as medidas de teletrabalho, que incluem o trabalho em casa e escalas de rotatividade, e o desfasamento de horários, nas entradas e saídas e horas de refeição.

O objetivo é que desta forma se reduzam os movimentos pendulares, sobretudo nos transportes públicos.





