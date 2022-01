O país tem, atualmente, mais de meio milhão de casos ativos do vírus SARS-CoV-2 entre a população.

Pandemia

Portugal com mais 48 mortes por covid-19 e 57.657 novos infetados nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 48 mortes por covid-19 e 57.657 novos infetados, com o Norte a contabilizar o maior número diário de óbitos (19) e de casos positivos (25.504). Lisboa e Vale do Tejo foi a segunda região do país mais afetada, com 17 mortes e 16.740 novos infetados.

Estas duas zonas concentram mais de metade das infeções e da mortalidade por covid-19, no país, que tem atualmente mais de meio milhão de casos ativos: 512.571 no total, mais 2.943 face ao dia de ontem.

No que respeita aos internamentos, verificou-se uma descida. Atualmente, estão hospitalizadas 2.320 pessoas, menos 28 que nas 24 horas precedentes. Dessas, 158 estão nos cuidados intensivos, menos 14.

Entre ontem e hoje, recuperaram mais 54.666, elevando para 1.780.008 o total de pessoas que ultrapassaram o vírus, num total de 2.312.240 de infetados desde que a pandemia atingiu o país. No total e até à data, a covid-19 provocou 19.661 vítimas mortais em Portugal.

