Pandemia

Portugal com mais 35 pessoas internadas, 35.643 infeções e 20 mortes em 24 horas

Portugal regista hoje mais 35 pessoas internadas com covid-19, num total de 1.388, com mais 35.643 contágios com o coronavírus SARS-CoV-2 e 20 mortes atribuídas à doença.

Em unidades de cuidados intensivos estão internadas 153 pessoas, menos oito do que na sexta-feira, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde.

De sexta-feira para hoje foram dadas como recuperadas 31.541 pessoas e o número de casos ativos de infeção em Portugal situa-se agora em 258.322, mais 4.082 do que na sexta-feira.

