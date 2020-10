É o maior número de óbitos por dia, desde o desconfinamento, e só em abril foram registadas mais mortes atribuídas ao novo coronavírus. Norte já ultrapassou os mil mortos, por covid-19, desde o início da pandemia.

Portugal com mais 31 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS É o maior número de óbitos por dia, desde o desconfinamento, e só em abril foram registadas mais mortes atribuídas ao novo coronavírus. Norte já ultrapassou os mil mortos, por covid-19, desde o início da pandemia.

Portugal regista esta sexta-feira, 23 de outubro, mais 31 mortes por covid-19. Este é o maior número de óbitos por dia, desde o desconfinamento e só em abril foram registadas mais mortes atribuídas ao novo coronavírus, que hoje.

O Norte volta a ser a região com mais óbitos, concentrando 14 dos registados nas últimas 24 horas, e ultrapassando, esta sexta-feira, a barreira das mil mortes (1001) por covid-19, desde que a pandemia começou. É também nessa zona do país que se concentra a maioria das novas infeções, com 1.516 contabilizadas hoje, um dia em que o total de novos casos positivos corresponde a 2.899, abaixo das fasquia dos três mil, ontem ultrapassada. Recorde-se que Portugal bateu na quinta-feira o recorde de novos infetados diários, com 3.274 casos.

Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região do país mais afetada, esta sexta-feira, com 918 casos nas últimas 24 horas e nove mortes. Segue-se o Centro, com 364 novos casos positivos e cinco óbitos, o Alentejo com duas mortes e 53 novas infeções e o Algarve com um óbito e mais 38 pessoas infetadas.

Nas regiões autónomas não há mortes por covid-19 a registar, tendo os Açores dois novos casos positivos e a Madeira oito.

Pela primeira vez desde há vários dias, há uma descida no número de internados nos cuidados intensivos. Estão agora hospitalizadas nessas unidades 198 pessoas, menos duas que ontem. Em contrapartida, o número geral de internamentos continuou a aumentar, havendo mais 53, num total de 1.418.

Hoje recuperaram também mais 1.349. São já 65.880 aqueles que ultrapassaram a doença, em Portugal.

Desde o início da pandemia, no país, foram infetadas com o novo coronavírus 112.440 pessoas, tendo morrido 2.276 com a covid-19.

Estão atualmente ativos 44.284, mais 1.519 que ontem.

