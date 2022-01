O país registou também 33.340 novos infetados. Internamentos e casos ativos desceram nas últimas 24 horas.

Pandemia

Portugal com mais 28 mortes por covid-19, o número mais alto desde março

Ana TOMÁS O país registou também 33.340 novos infetados. Internamentos e casos ativos desceram nas últimas 24 horas.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 28 mortes por covid-19. O número de óbitos contabilizado entre ontem e hoje é o mais alto desde 9 de março, quando o país registou 30 mortes associadas à doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, mas ainda assim muito abaixo das 122 mortes registadas neste dia, há um ano.

O país tem também mais 33.340 novos infetados, com o Norte e Lisboa e Vale do Tejo a concentrarem a maioria das infeções: 13.253 e 12.390, respetivamente. Foi igualmente nestas duas regiões que se registaram a maior parte dos óbitos das últimas 24 horas, com o Norte a contabilizar 10 das vítimas mortais e Lisboa e Vale do Rejo nove.



No que respeita aos internamentos por covid-19, verificou-se uma descida. Atualmente, estão hospitalizadas 1.564, menos 24 que ontem. Dessas, 153 estão em cuidados intensivos, menos oito face ao dia anterior.

Nas últimas 24 horas, o número de pessoas que recuperaram da covid-19 ultrapassou o de novos infetados. Houve mais 43.513 a ultrapassarem a doença, elevando para 1.404.786 o número total de recuperados desde o início da pandemia, num universo acumulado de 1.693.398 casos positivos confirmados. Destes 19.161 não sobreviveram à doença.

O país tem agora 269.451 infeções ativas, menos 10.201 que ontem.

