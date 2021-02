País ultrapassa as 13 mil mortes associadas ao novo coronavírus, desde o início da pandemia. Entre ontem e hoje, registou, por outro lado, um recorde de recuperados e uma descida nos internamentos.

Portugal com mais 260 mortes por covid-19 e 5.540 infetados

Ana TOMÁS País ultrapassa as 13 mil mortes associadas ao novo coronavírus, desde o início da pandemia. Entre ontem e hoje, registou, por outro lado, um recorde de recuperados e uma descida nos internamentos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 260 mortes por covid-19 e 5.540 novos infetado.

Por outro lado, o boletim epidemiológico desta terça-feira revela também um recorde de recuperados (17.572) e uma descida nos internamentos. Atualmente, há 6.775 internadas, menos 94 que ontem, e 852, menos 13 que no dia anterior.

Em termos de novos casos e de óbitos, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada, com 2.520 novos casos, e 116 mortes. A zona já ultrapassou o Norte no número acumulado de vítimas da covid-19, somando 5.100 pessoas que faleceram da doença. No Norte, foram 4.611 a perder a vida desde o início da pandemia. Esta região, teve nas últimas 24 horas mais 1.596 novos infetados e 65 mortes, seguindo-se o Centro, com mais 940 casos e 55 óbitos, o Alentejo, com 230 infetados e 17 óbitos, e o Algarve, com 126 novos casos e sete mortes.

As regiões autónomas da Madeira e dos Açores, contabilizaram 110 e 18 infetados, respetivamente, entre ontem e hoje.

Desde o início da pandemia, foram confirmados, em Portugal, 731.861 casos positivos e 13.017 mortes por covid-19. Recuperaram da doença 551.956 pessoas. Atualmente, estão ativos 166.888, menos 12.292.

