Portugal com mais 14 mortes e mais 252 infetados por coronavírus

Ana TOMÁS

Portugal contabilizou esta quinta-feira, 21 de maio, mais 14 mortes por covid-1 e mais 252 infetados com o novo coronavírus.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, desde o início da pandemia que foram registados, no país, 1277 óbitos atribuídos à covid-19 e testaram positivo 29.912 Estão à espera de resultado laboratorial 2125 e 22.741 contactos em vigilância, pelas autoridades de saúde.

O número total de recuperados mantém-se inalterado desde ontem, correspondendo a 6452 casos.

Nas últimas horas houve uma ligeira descida no número de pessoas hospitalizadas (608, menos um que ontem) e em cuidados intensivos (92, menos um que ontem).

Casos em Lisboa e Vale do Tejo continuam a subir acima da média

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a apresentar o maior crescimento de casos positivos identificados diariamente. Esta quinta-feira, a zona que engloba a capital do país contabilizou mais 190 pessoas infetadas pelo novo coronavírus.



Novo surto na zona industrial da Azambuja

Este aumento é reportado no mesmo dia em que são conhecidos 42 novos casos positivos numa empresa de logística do grupo Sonae (que totaliza, assim 70 infetados), no centro de distribuição da Azambuja, concelho que pertence à região de Lisboa e Vale do Tejo.

Estes novos casos somam-se aos anteriores 129 infetados da empresa Avipronto, situada no mesmo complexo industrial.

No que respeita à distribuição geográfica dos restantes novos casos de covid-19 registados esta quinta-feira, 52 foram reportados no norte, sete no Centro, 2 no Alentejo e 1 no Algarve.

Lisboa e Vale do Tejo também é a região onde se registaram mais mortes nas últimas 24 hora, com oito novos óbitos, comparado com quatro no Norte e dois no Centro.

Em termos totais, a região Norte é a que acumula mais mortes por covid-19 (717), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (297) e o Centro (232). O Algarve e os Açores mantém-se nos 15 óbitos e o Alentejo regista apenas um. Na Madeira não há nenhuma morte por covid-19.

