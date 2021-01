País bateu esta segunda-feira um novo máximo no número diário de mortes, mas novos contágios caíram para menos de seis mil.

Portugal com mais 122 mortos por covid-19 e 5.604 novos casos

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 122 mortos por covid-19 e 5.604 novos casos positivos.

Com estes valores, o país bateu um novo máximo no número diário de mortes, mas os novos contágios caíram para menos de seis mil, quase metade dos cerca de 10 mil casos diários contabilizados entre quarta-feira e sábado.

O boletim epidemiológico desta segunda-feira, 11 de janeiro, mostra que Lisboa e Vale do Tejo é agora a região mais pressionada, com 2.158 novos infetados e 47 óbitos registados entre ontem e hoje. Uma pressão que se faz sentir com intensidade nos hospitais, sobretudo nos da Área Metropolitana de Lisboa.

No mesmo período, o Norte contabilizou mais 1.498 casos e 34 mortes, enquanto o Centro registou 997 novos infetados e mais 28 mortes. A sul, o Alentejo tem mais 519 casos e nove vítimas mortais e o Algarve 233 novos casos e quatro mortes.

Nas regiões autónomas não há vítimas mortais a registar, nas últimas 24 horas, mas nos Açores há 138 novos infetados, enquanto a Madeira regista 61.

Quanto aos internamentos, só nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais mais 213 por causa da covid-19, aumentando para 3.983 o número de pessoas hospitalizadas com a doença. Entre estas, 567 estão em cuidados intensivos, mais nove que ontem.

Há ainda a registar 2.948 novos recuperados, elevando para 372.056 o total de pessoas que ultrapassou a covid-19. Desde o início da pandemia já foram infetadas, em Portugal, 489.293 e 7.925 morreram da doença.

Esta segunda-feira, o país tem 109.312 casos ativos, mais 2.534 que ontem.

