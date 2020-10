São os valores mais altos da semana. À exceção do Algarve e das ilhas da Madeira e dos Açores, todas as regiões registaram óbitos este sábado.

Portugal com mais 12 mortos de covid-19 e 963 novos casos positivos nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS

Portugal regista este sábado, 3 de outubro, mais 12 óbitos por covid-19 e 963 novos casos de infeção com o novo coronavírus.

Das 12 mortes, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções - 440 -, seguindo-se o Norte, que contabiliza três óbitos - com o segundo maior número de novos infetados, 362-, a região Centro, com duas mortes, e o Alentejo. com uma.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim da DGS revela que nas últimas 24 horas houve menos 14 internados em enfermarias e menos um nos cuidados intensivos. Estão agora hospitalizadas por covid-19, no total, 668 pessoas, 106 em cuidados intensivos.

Entre ontem e hoje registaram-se ainda 486 novos recuperados, elevando o total de pessoas que ultrapassaram a doença para 49.845

Desde o início da pandemia, Portugal contabilizou 1.995 mortes por covid-19 e 78.247 casos de infeção, estando ativos este sábado 26.407 casos, mais do 465 que no dia anterior.



