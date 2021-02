Número de novos casos e de mortes subiram ligeiramente.

Portugal com grande redução de internamentos no último dia

Ana Patrícia CARDOSO

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, Portugal registou mais 2583 novos casos de infeção com o novo coronavírus, ligeiro aumento em relação aos 2505 do dia anterior, depois de dois dias consecutivos a diminuir.

Também o número de mortes subiram e voltaram a ultrapassaram a barreira dos 200, para 203 (mais sete que no dia antes).

A maior mudança de um dia para o outro surge no número de internados. Com menos 274 pessoas nos hospitais, está é a maior redução diária da pandemia. Estão agora internadas 6070 doentes com covid-19, das quais 862 estão nas unidades de cuidados intensivos.





