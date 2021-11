Incidência de infeções e índice de transmissibilidade também voltam a aumentar.

Portugal com 974 novos casos de covid-19 e oito mortes no último dia

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 470 pessoas, mais cinco do que no domingo, das quais 76 em unidades de cuidados intensivos, mais uma nas últimas 24 horas.



As oito mortes registaram-se no Centro (quatro), em Lisboa e Vale do Tejo (duas), no Algarve (uma) e na Madeira (uma).

Segundo a DGS, as vítimas mortais são das faixas etárias entre 70 e 79 anos (duas) e dos idosos com 80 ou mais anos (seis).

A incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias também voltou a subir em Portugal, estando agora nos 156,5 casos por 100 mil habitantes, assim como o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus que passou para 1,16.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a nível nacional a taxa de incidência subiu, desde sexta-feira, de 134,2 para 156,5 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Em Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, passando 133,3 para 155,3 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - aumentou ligeiramente de 1,15 para 1,16 a nível nacional e para 1,17 em Portugal continental.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

De acordo com o portal do Governo para a covid-19, "a monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e Rt, adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nível de alerta é de 240, nível de risco é de 480)".

