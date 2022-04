Portugal com 70.111 infeções e 148 mortes entre 22 e 28 de março

Cartão de Cidadão Já é possível pedir cartão de cidadão online para bebés portugueses nascidos no estrangeiro

A partir desta terça-feira é possível pedir online o primeiro Cartão de Cidadão para as crianças com idade inferior a um ano. A medida é válida tanto para as crianças nascidas em Portugal como no estrangeiro, desde que tenham um dos pais com nacionalidade portuguesa.