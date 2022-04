Em relação à semana anterior, registaram-se mais 706 casos de infeção, verificando-se ainda uma redução de nove mortes na comparação entre os dois períodos.

Portugal com 60.083 infeções e 139 mortes entre 12 e 18 de abril

Portugal registou, entre 12 e 18 de abril, 60.083 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, 139 mortes associadas à covid-19 e uma redução de 14 doentes em cuidados intensivos, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, em relação à semana anterior, registaram-se mais 706 casos de infeção, verificando-se ainda uma redução de nove mortes na comparação entre os dois períodos.

Portugal. Formulário de localização de passageiros deixará de ser obrigatório em breve Dentro de dias vai deixar de ser necessário apresentar este formulário para embarcar numa viagem de avião com destino a Portugal, anunciou hoje a ministra da Saúde.

Quanto à ocupação hospitalar em Portugal continental por covid-19, a DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório.

Com base nesse critério, o boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 1.207 pessoas, mais 35 do que no mesmo dia da semana anterior, das quais 46 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos 14.

