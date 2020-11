País ultrapassou, esta sexta-feira, a barreira dos 200 mil infetados desde o início da pandemia e registou um novo máximo diário de infetados.

Portugal com 6.653 novos casos e 69 mortes por covid-19 registados nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS País ultrapassou, esta sexta-feira, a barreira dos 200 mil infetados desde o início da pandemia e registou um novo máximo diário de infetados.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 6.653 novos casos e 69 mortes por covid-19.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), as infeções contabilizadas entre ontem e hoje contribuíram para que o país ultrapassasse, esta sexta-feira, 13 de novembro, a barreira dos 200 mil casos (acumulados) desde que a pandemia começou. Ao todo, já foram infetadas, em Portugal, 204.664, desde a confirmação dos primeiros casos, no início de março.

No que respeita às novas infeções, o Norte é a região que mais contribui para a subida dos números com 4.061 novos casos registados nas últimas horas e 32 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.733 infeções e 27 óbitos, o Centro com mais 626 casos e oito óbitos. Alentejo e Algarve registam uma morte cada um, e 114 e 86 novos infetados, respetivamente. Já as ilhas continuam sem mortes a lamentar, não ultrapassando cada uma as duas dezenas de casos, entre ontem e hoje.

Esta sexta-feira, há uma ligeira subida dos internamentos com mais cinco hospitalizações, no geral, elevando o total de pessoas internadas com covid-19, para 2.799, e mais cinco em cuidados intensivos, onde estão agora 388.

Recuperaram mais 3,693, elevando o total de recuperados para 117.382, estando ativos, atualmente, no país, 84.032 casos de covid-19, mais 2.891 que ontem.

Desde o início da pandemia, já morreram com a doença provocada pelo novo coronavírus 3.250 pessoas.

