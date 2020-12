País registou também uma descida significativa nos novos casos, face às últimas semanas, mas número de internados continua a aumentar.

Portugal com 57 novas mortes por covid-19, o número mais baixo desde há mais de um mês

Portugal registou esta segunda-feira, 21 de dezembro, 57 mortes por covid-19 e 2.099 novos infetados.

O número de óbitos associado à doença contabilizado, nas últimas 24 horas, é o mais baixo desde meados de novembro.

Por outro lado, verifica-se uma nova subida no número de internados, com mais 131 hospitalizadas que ontem, o que eleva para 3.158 o total de internamentos. Entre estes, há 502 em cuidados intensivos, mais 19 que no dia anterior.

Em termos de distribuição geográfica dos novos casos, o Norte e Lisboa e Vale do Tejo concentram o maior número de infeções, com a primeira região a registar mais 858 casos e a segunda 711. No que se refere aos óbitos, o Norte soma mais 28 mortes por covid-19 e Lisboa e Vale do Tejo 17. O Centro é terceira região do país mais afetada com 352 casos e seis mortes, seguindo-se o Alentejo, com 105 novos infetados e cinco óbitos e o Algarve, com 34 caos positivos.

Nas regiões autónomas, os Açores contabilizaram 23 novos infetados, enquanto a Madeira registou mais 16 casos positivos e uma morte.

Esta segunda-feira tinham também recuperado mais 2.370 pessoas, elevando para 299.603 o total daqueles que já ultrapassaram a doença, que desde o início da pandemia afetou, em Portugal, 376.220 pessoas e matou 6.191.

Atualmente, existem no país 70.426 casos ativos, menos 328 que ontem.

