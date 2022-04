Portugal com 57.267 infeções e 119 mortes entre 19 e 25 de abril

Defesa Marcelo quer que portugueses compreendam necessidade de dar mais meios às Forças Armadas

"Depois da vacinação que ajudou a salvar a vida de pessoas e do aumento dos preços agora por causa da guerra, de repente as pessoas pensam duas vezes e dizem: com a lição da pandemia, com as lições da guerra, faz sentido ver com outros olhos o papel das Forças Armadas”, disse o chefe de Estado.