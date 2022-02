Notou-se uma redução nos internamentos em enfermaria.

Relatório diário

Portugal com 27.651 novas infeções e 47 mortos nas últimas 24 horas

Lusa Notou-se uma redução nos internamentos em enfermaria.

Portugal registou 27.651 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 47 mortes associadas à covid-19, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Segundo o boletim epidemiológico diário, estão internadas 2.366 pessoas, menos 69 do que na quarta-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão mais cinco doentes, num total de 168, sendo que nem todos os internamentos se devem à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos voltou hoje a subir, havendo agora 616.785, mais 10.078 do que na quarta-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 17.526 pessoas, passando a contabilizar 2.388.235.

Das 47 mortes registadas nas últimas 24 horas, 18 ocorreram no Norte, 15 no Centro, nove em Lisboa e Vale do Tejo, duas nos Açores, uma no Alentejo, uma no Algarve e uma na Madeira.

