Houve um forte aumento de internamentos em enfermaria, segundo dados oficiais.

Portugal com 2.499 novos casos, 11 mortes e novo aumento de internamentos

Portugal regista hoje 2.499 novos casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, com 11 mortes associadas à covid-19 e um forte aumento de internamentos em enfermaria, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 597 pessoas, mais 53 do que no sábado, das quais 89 em unidades de cuidados intensivos, mais uma do que nas últimas 24 horas.

As 11 mortes registaram-se no Centro (três), em Lisboa e Vale do Tejo (quatro), no Alentejo (duas), na Madeira (uma) e nos Açores (uma).

Os óbitos ocorreram nas faixas etárias entre os 50 e os 69 anos (uma), os 60 e 69 anos (duas), entre os 70 e 79 anos (uma) e entre os idosos com mais de 80 anos (sete), indica a DGS.

