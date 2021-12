Incidência da infeção ultrapassa os 800 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade (Rt) também registou um grande aumento, passando para 1,23. Há ainda uma nova subida nos internamentos.

Portugal com 16 mortes e 6.334 casos nas últimas 24 horas

Portugal regista esta segunda-feira mais 16 mortes associadas à covid-19 e 6.334 infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, bem como uma nova subida nos internamentos, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico diário da DGS regista um aumento do número de pessoas internadas, contabilizando esta segunda-feira 914 internamentos, mais 36 do que no domingo, e 150 em unidades de cuidados intensivos, menos um nas últimas 24 horas.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 105.614, mais 3.895 do que no domingo.

Das 16 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis no Centro, três no Norte e duas no Algarve.

A incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 subiu para 804,3 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade (Rt) também registou um grande aumento, passando para 1,23, segundo os dados oficiais desta segunda-feira.

De acordo com o boletim da DGS, a taxa de incidência nacional passou, desde sexta-feira, de 630,8 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 804,3.

Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, de 633,1 casos por 100 mil habitantes para 807,4.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus – também subiu, tanto a nível nacional como no continente, passando de 1,07 (nacional) e 1,06 (continente) para 1,23.

Já morreram quase 19 mil pessoas devido à doença em Portugal

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

A covid-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.890 pessoas e foram contabilizados 1.286.119 casos de infeção, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde.

