O país registou também mais 10.663 casos positivos nas últimas 24 horas e há mais 192 pessoas internadas desde ontem.

Portugal com 159 mortes de covid-19, o número mais alto desde o início da pandemia

Ana TOMÁS O país registou também mais 10.663 casos positivos nas últimas 24 horas e há mais 192 pessoas internadas desde ontem.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 159 mortes de covid-19, o número mais alto desde o início da pandemia, e mais 10.663 casos positivos.

Houve também nova subida no número de internados, tendo mais 192 pessoas sido hospitalizadas, entre ontem e hoje, o que eleva o total de internamentos para 4.560. Destes, 622 são em cuidados intensivos, o que corresponde a mais 11 face ao dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo agrega quase metade dos novos infetados, com mais 4.280 casos face a quinta-feira, e 65 óbitos. Já a região Norte regista mais 3.295 infeções e 35 óbitos, seguindo-se o Centro, com 2.041 novos casos e 34 mortes, o Alentejo com 577 infetados e 15 óbitos e o Algarve com 328 novos casos e 10 mortes.

Sem vítimas mortais a lamentar no boletim desta sexta-feira, Açores e Madeira contabilizaram mais 49 e 63 infetados, respetivamente.

Nas últimas 24 horas, foram dadas como recuperadas 6.458 pessoas. São agora 394.065 aquelas que ultrapassaram a doença, desde o início da pandemia.

Em Portugal, no total, 528.469 foram infetadas pelo SARS-CoV-2 e 8.543 morreram de covid-19.

Atualmente, existem 125.861 casos ativos no país, mais 4.046 que ontem.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.