Portugal com 14.160 novas infeções e 37 mortes nas últimas 24 horas

Cargueiro à deriva Porsches e Bentleys ardem num navio ao largo dos Açores

Cerca de 4000 automóveis, muitos de luxo encontram-se a bordo do cargueiro Felicity Ace que está em chamas e à deriva ao largo do Faial. Os 22 tripulantes foram salvos e estão bem. Veja o vídeo do resgate.