Número de internamentos diminuiu ligeiramente.

Portugal. Cinco mortes e 649 novos casos num dia

Redação Número de internamentos diminuiu ligeiramente.

De acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicado este sábado. Portugal registou mais 649 infeções por coronavírus nas últimas 24 horas. 667 pessoas recuperaram do vírus. Há a lamentar cinco mortes no último dia.

Estão 415 pacientes hospitalizados por causa da covid-19, menos 14 do que no dia anterior, dos quais 103 estão nas unidades de cuidados intensivos, mais dois que ontem.

A nível nacional, a incidência é 71,6 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou hoje o diploma do Governo que define a execução do estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19 e define a nova fase de desconfinamento. Portugal avança na segunda-feira para esta terceira etapa do desconfinamento com o regresso às aulas presenciais no secundário e no ensino superior e com a reabertura de lojas, restaurantes e cafés, mas dez concelhos não acompanham esta nova fase.



