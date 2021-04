Nota-se uma ligeira descida dos internamentos, no último dia.

Portugal. Cinco mortes e 424 novos casos de covid-19

Lusa Nota-se uma ligeira descida dos internamentos, no último dia.

Portugal regista hoje mais 424 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, cinco mortes atribuídas à covid-19 e nova descida no número de internamentos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde segunda-feira, 25 pessoas tiveram alta do hospital mas 429 ainda estão internadas. Há mais um doente com covid-19 em cuidados intensivos, onde hoje estão, no total, 113 doentes.

As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 902 pessoas, totalizando 790.118 desde março de 2020 e registam-se menos 483 casos ativos de infeção, que hoje atingem 24.576.

De acordo com o balanço mais recente da DGS, desde o início da pandemia da covid-19, Portugal teve 831.645 casos confirmados de infeção e morreram 16.951 pessoas com covid-19.

