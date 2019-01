Tudo por causa da passagem da depressão "Gabriel".

Portugal. Chuva, neve e vento forte para esta terça-feira

Tudo por causa da passagem da depressão "Gabriel".

Portugal continental vai ser afetado na terça-feira pela passagem da depressão “Gabriel”, centrada na Bretanha, França, prevendo-se períodos de chuva, queda de neve e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA esclareceu que Portugal continental será afetado entre as 07:33 e as 23:59 de terça-feira por uma superfície frontal fria associada à depressão “Gabriel”, que estará centrada na Bretanha.

Na sequência da superfície frontal, está previsto para o continente a ocorrência de períodos de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro, e que será fraca na região Sul.

“Esta precipitação será sob a forma de neve acima de 1.200/1.400 metros, descendo a cota para 1.000 metros na região Norte no final do dia”, adianta o IPMA.

O instituto indica ainda que está previsto vento forte com rajadas até 65 quilómetros por hora (km/h) no litoral oeste, e até 85 km/h nas terras altas.

“A influência desta depressão em Portugal será sentida em algumas das zonas marítimas de responsabilidade nacional”, salienta o IPMA.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região Sul até meio da manhã e diminuindo de nebulosidade nas regiões do interior a partir do final da tarde.

Estão também previstos períodos de chuva ou aguaceiros nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral, que poderão ser de neve acima de 1.200/1.400 metros.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado predominando de noroeste, soprando por vezes forte, com rajadas até 60 km/h, no litoral oeste, e sendo forte (35 a 45 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas.

Está ainda previsto possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e uma pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre um grau (na Guarda) e os 9 (em Faro, Setúbal, Lisboa, Santarém, Leiria e Aveiro) e as máximas entre os 9 graus (na Guarda) e os 19 (em Faro).

Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.