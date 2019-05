O candidato comunista também sublinhou as condições adversas em que decorreu a campanha, com a "CDU a enfrentar dificuldades que passaram por uma óbvia menorização da sua intervenção, desvalorização das perspetivas eleitorais e mesmo campanhas difamatórias que alimentaram preconceitos".

Portugal. CDU justifica pior resultado por contexto diferente de 2014

O cabeça de lista europeu da CDU atribuiu hoje um previsível pior resultado eleitoral nas eleições europeias, do que o de há cinco anos, à conjuntura atual diferente da de 2014, além do tratamento prejudicial pela comunicação social.

João Ferreira falava aos jornalistas na sede de campanha, o centro de trabalho comunista Vitória, vincando estar ainda "perante projeções e não resultados e que apresentam grande variação entre si".

"Queria sublinhar que cada resultado deve ser considerado e apreciado em função do quadro concreto em que é construído. É para nós claro que o quadro em que este resultado foi construído é muito diferente do quadro do resultado de 2014. Estávamos então perante um programa de intervenção da União Europeia e do FMI que, durante vários anos, deixou muito evidentes consequências de políticas e intervenção da União Europeia no plano nacional e na degradação da situação económica e social", afirmou.

O eurodeputado comunista sublinhou que "foi diferente também este quadro porque desde muito cedo, e durante vários meses a CDU, teve de enfrentar dificuldades que passaram por uma óbvia menorização da sua intervenção, desvalorização das perspetivas eleitorais e mesmo campanhas difamatórias que alimentaram preconceitos, a partir de aspetos da situação internacional e não só, e colocaram acrescidas dificuldades à intervenção da CDU".

"Independentemente do que os resultados venham a confirmar, é para nós claro que, olhando para o futuro, está colocada a necessidade de condições para avançar na resposta a um conjunto de problemas do país, de reforço da CDU. Da nossa parte, fica o compromisso de trabalhar para esse reforço", disse.

No entanto, essa menos bom resultado dos comunistas, pode aumentar o sentimento de alguma insatisfação que parte dos militantes comunistas têm com a viabilização do governo do PS e a geringonça e uma certa incapacidade da CDU de entrar no eleitorado mais jovem.

Um problema que pode agravar-se caso se repitam os maus resultados nas eleições legislativas de outubro.

Com Lusa

