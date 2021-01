Carta aberta com vários especialistas quer alteração de plano de vacinação para priorizar maiores de 80 anos "antes que seja demasiado tarde".

Portugal. Carta aberta pede vacinação de maiores de 80 anos "antes que se tenha perdido uma boa parte de uma geração"

Numa carta aberta publicada esta terça-feira no jornal Público, são várias as personalidades que pedem uma revisão do plano de vacinação em vigor em Portugal. Entre especialistas como António Silva Graça (epidemiologista), Pedro Simas (virologista), Filipe Froes (pneumologista) e Constantino Sakellarides (especialista em saúde pública); ou os ex-ministros da Saúde Maria de Belém e Adalberto Campos Fernandes e a ex-presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, os signatários defendem que "a grande maioria dos Estados, incluindo aqueles com melhores práticas médicas e científicas, têm vindo a organizar o processo de vacinação começando pelos grupos etários mais velhos".

O texto deixa claro que não está em causa um "juízo político, mas um imperativo ético e uma preocupação científica". Defendem que os critérios têm de ser "claros e transparentes, conformes a princípios éticos irrepreensíveis e resultar de um processo inclusivo e cientificamente rigoroso", considerando que "tal é também fundamental para assegurar a confiança pública necessária à eficácia de todo o processo de vacinação".

O documento recorda que a "a Comissão Europeia recomendou a todos os Estados-membros que vacinem até março um mínimo de 80% dos maiores de 80 anos e dos profissionais de saúde", afirmam, lembrando que o primeiro-ministro se comprometeu publicamente em Bruxelas "a concretizar esta orientação".

No entanto, "está por apresentar um Plano de Vacinação corrigido que incorpore o fator idade como elemento essencial das prioridades da vacinação. É para isso que apelamos antes que seja demasiado tarde e se tenha perdido uma boa parte de uma geração", pode ler-se.

Políticos à frente de idosos?

Na segunda-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou em entrevista à RTP que os órgãos da soberania iam começar a ser vacinados na próxima semana, uma alteração ao plano de vacinação que já mereceu o comentário da comentário da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Um "mau exemplo", afirmou. A bastonária fez saber que considera "incompreensível" a decisão, uma vez que "a maioria dos idosos em lares está a morrer. Os políticos não".

Ao jornal Observador, Ana Rita diz mesmo que teme que "que esta estratégia sirva para desculpar os chico-espertos — autarcas e provedores de santas casas — que furaram o plano de vacinação e que levaram maridos e mulheres" e vai escrever a Marcelo Rebelo de Sousa para que seja devidamente esclarecido o que são "titulares de órgãos de soberania", como disse Marta Temido. "Uma coisa é o primeiro-ministro, outra coisa são estes cargos de que estamos a falar. Isto não é aceitável", remata.

