Portugal. Cartão do Cidadão passa a ser entregue pelos correios

Com quase 350 mil documentos de identificação por levantar, o governo português decidiu que a entrega vai ser feita através dos CTT.

A solução que o governo português encontrou para fazer chegar os cerca de 350 mil cartões do cidadão por levantar é a entrega em casa através dos correios. O anúncio foi feito pelas ministras da Justiça, Francisca Van Dunem, e da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão em conferência de imprensa.

Este serviço de entrega ao domicílio começou esta sexta-feira, de acordo com informações do governo. O envio será feito por correio registado e exclusivamente ao próprio. O objetivo é evitar deslocações aos balcões de atendimento neste contexto de restrições. A entrega será feita em casa ou, em caso de ausência do destinatário, no próprio balcão dos CTT.

Segundo Francisca Van Dunem, de 1 de janeiro a setembro, foram solicitados 1,6 milhões de cartões do cidadão e que 1,2 milhões foram realizados presencialmente nos balcões de atendimento.



Destes, 54 mil foram solicitados no Espaço Cidadão, que a partir de agora estão habilitados para os entregar, 118 mil foram renovações online e 166 renovaram o cartão respondendo a um SMS.

As regras sanitárias devido à pandemia por covid-19 implicaram a redução para metade das pessoas no atendimento do IRN, ficando apenas 1.100 a trabalhar presencialmente, circunstâncias que tiveram implicações na celeridade das respostas.

