Portugal. Câmara de Almada obrigada a substituir pavimento dos acessos a praia protegida

Depois de asfaltar o acesso à praia da Fonte da Telha, uma das mais procuradas pelos banhistas, sobre dunas que estão numa zona de paisagem protegida, a autarquia de Almada foi criticada por moradores, por ambientalistas e pela oposição. Agora, foi a vez de o Governo dizer que o pavimento vai ter de ser substituído.

A polémica estalou em junho, em plena abertura da época balnear, quando a autarquia liderada por Inês de Medeiros (PS) decidiu asfaltar o acesso à praia da Fonte da Telha sobre dunas que estão numa zona de paisagem protegida. Então, a Câmara Municipal defendeu-se das acusações de moradores, ambientalistas e oposição alegando que não colocou alcatrão no acesso à praia da Fonte da Telha mas sim um “betuminoso semipermeável” para ordenar o trânsito e proteger a duna primária.

A associação ambiental Zero denunciava que as obras em curso iam, não apenas, "impermeabilizar de forma dramática um troço considerável junto à linha de água e à arriba fóssil, mas também permitir aumentar o acesso e a implantação de mais atividades numa zona já sensível e vulnerável às alterações climáticas e à subida do nível do mar”. A oposição acusava ainda a autarquia de não ter submetido o projeto às autoridades ambientais e regionais.

Um mês depois, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, anunciou que a Câmara Municipal de Almada terá de retirar o material betuminoso, que a autarquia dissera ser semi-permeável, e substituí-lo por “um pavimento mais permeável”.

“Não me parece que aquele pavimento seja o mais adequado”, afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, na terça-feira, durante uma audição na Comissão parlamentar de Ambiente e Ordenamento do Território, de acordo com o Expresso. João Pedro Matos Fernandes respondia assim a uma questão levantada pela deputada comunista Paula Santos relacionada com o asfaltamento dos acessos à praia da Fonte da Telha.

“No contexto de um projeto integrado para aquele território, quero acreditar que depois da época balnear aquele pavimento seja substituído por um pavimento que seja efetivamente mais permeável”, disse Matos Fernandes.

Para o geógrafo Sérgio Barroso, ouvido também pelo Expresso, estas declarações do ministro são “o reconhecimento de que a intervenção na Praia da Fonte da Telha não está conforme com o Programa de Ordenamento de Alcobaça - Cabo Espichel (POC-ACE), nem se adequa à vulnerabilidade ecológica e costeira do local”.

O especialista, que coordenou a elaboração do POC-ACE foi duro e considerou que o asfaltamento executado pela autarquia em junho “é um crime ambiental”. E perante “tamanha aberração e atropelo do ordenamento do território”, assim que soube e observou o que foi feito, enviou um parecer técnico à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e uma carta ao ministro do Ambiente.

A Câmara de Almada emitiu, entretanto, um comunicado em que diz que "recebeu com agrado as declarações do ministro do Ambiente e da Ação Climática, pela convergência de interesses e pelo compromisso assumido, ao fim de tantos anos de abandono, de avançar e financiar o plano integrado para toda a costa do município de Almada". "Está disponível para qualquer alteração que venha a revelar-se necessária", acrescenta.

