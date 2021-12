O país termina o ano de 2021 com o pior número de casos diários de infeção por SARS-CoV-2 desde que a pandemia começou.

Portugal bate recorde de novos casos pelo quarto dia consecutivo. Mais de 30 mil infeções

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 30.829 novas infeções com o novo coronavírus SARS-CoV-2. O país atinge, assim, pela quarta vez consecutiva, um novo máximo de casos diários, desde o início da pandemia.

Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), entre ontem e hoje foram também contabilizadas mais 18 mortes associadas à covid-19, fazendo subir para 18.955 o total de vítimas mortais provocadas pela doença.



Portugal. Omicron é responsável por 82,9% das infeções registadas na quarta-feira De acordo com as “linhas vermelhas”, nos últimos sete dias foram realizados mais de 1,5 milhões de testes da covid-19, enquanto na semana anterior tinham sido feitos cerca de 1,2 milhões de despistes.

Lisboa e Vale do Tejo é a região mais afetada, concentrando quase metade das novas infeções com 14.903 casos e sete dos novos óbitos confirmados.



Em contrapartida, observou-se uma ligeira descida dos internamentos face ao último dia, estando agora 1.024 pessoas internadas com covid-19, menos 10 que na quinta-feira. Entre elas, 145 estão em cuidados intensivos, mais uma por comparação com as 24 horas anteriores.

Registaram-se também mais 10.523 recuperados, o que eleva para 1.191.979 o total de pessoas que ultrapassaram a covid-19 num universo de 1.389.646 casos de infeção acumulados desde que a pandemia atingiu o país.

Atualmente, existem 178.712 casos ativos, mais 20.288 que ontem.

