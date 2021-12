Registaram-se ainda mais 19 mortes devido à doença - o número de óbitos é também o mais alto dos últimos nove dias. País tem hoje mais 15.079 novos casos de infeção do que há um ano.

Covid-19

Portugal bate recorde de casos desde o início da pandemia. São mais de 17 mil em 24 horas

Redação Registaram-se ainda mais 19 mortes devido à doença - o número de óbitos é também o mais alto dos últimos nove dias. País tem hoje mais 15.079 novos casos de infeção do que há um ano.

É o maior número de casos desde o início da pandemia em Portugal. O maior número de novas infeções por covid-19 no país tinha sido registado no dia 28 de janeiro, com 16 432 casos a serem registados.

António Costa chamou ao primeiro mês deste ano "um trágico janeiro" e a poucos dias de acabar 2021 não era expectável que a pandemia voltasse a supreender, mas a Omicron trocou as voltas a todas as previsões.

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais 17.172 infetados, 19 mortes e 8226 recuperados em Portugal, nas últimas 24 horas.

O número de mortes é também o mais alto dos últimos nove dias.

O boletim epidemiológico diário da DGS regista também um novo aumento do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 936 internamentos, mais 22 do que na segunda-feira, dos quais 152 em unidades de cuidados intensivos, mais dois nas últimas 24 horas.

País tem hoje mais 15.079 novos casos de infeção do que há um ano

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 114.541, mais 8.927 do que na segunda-feira, e recuperaram da doença 8.226 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.169.841.

Comparativamente com a situação registada em Portugal no mesmo dia há um ano, o país tem hoje mais 15.079 novos casos de infeção (contabilizaram-se 2.093 novos casos a 28 de dezembro de 2020) e mais 46.234 casos ativos (há um ano totalizavam 68.307).

O número de internamentos é significativamente inferior, uma vez que há um ano estavam internadas 2.967 pessoas, 503 das quais em cuidados intensivos, havendo também menos óbitos (no mesmo dia, o boletim da DGS contabilizava 58 mortes nas 24 horas anteriores).

* com agência Lusa

