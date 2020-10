Esta quarta-feira foram também registadas mais 24 mortes. Maioria dos óbitos e das novas infeções concentra-se no Norte.

Portugal bate novo recorde diário com mais 3.960 novos casos positivos de covid-19

Ana TOMÁS Esta quarta-feira foram também registadas mais 24 mortes. Maioria dos óbitos e das novas infeções concentra-se no Norte.

Portugal regista esta quarta-feira, 28 de outubro, mais 3.960 novos casos de covid-19, um novo recorde diário de infeções desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas foram também contabilizadas 24 mortes resultantes da doença, provocada pelo novo coronavírus, sendo que a maioria dos óbitos (11) ocorreu no Norte. Esta é também a região com mais novos casos (2.114) esta quarta-feira, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com oito óbitos e 1.105 novos casos, o Centro com quatro mortes e mais 558 infeções e o Alentejo com um morto e 110 novos casos positivos.

O Algarve, a Madeira e os Açores não registaram nenhuma morte por covid-19, tendo contabilizado, esta quarta-feira, mais 53, 15 e 5 cinco novos infetados, respetivamente.

Os internamentos também não param de subir. São já 1.794 os internados em enfermaria, mais 47 que ontem, e 262 em cuidados intensivos, mais nove que nas últimas 24 horas.

