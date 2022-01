Especialistas propõem também revisão dos critérios de avaliação de gravidade para determinar restrições e agravamento de medidas.

Portugal. Autoavaliação de risco e autotestes gratuitos entre as propostas para conter a pandemia

Os especialistas de saúde pública e políticos estão reunidos, esta quarta-feira, na sede do Infarmed, em Lisboa, para avaliar a evolução da pandemia de covid-19, numa altura em que Portugal regista um aumento significativo de infeções e um máximo histórico na incidência do vírus SARS-CoV-2, devido à variante Omicron.



Entre as propostas dos especialistas para conter a pandemia estão a aposta na autoavaliação de risco por parte da população e autotestes gratuitos.

Omicron já é responsável por quase 90% das infeções em Portugal um “aumento abrupto” que ocorreu pouco mais de um mês após os primeiros casos,

Os peritos defendem também novos critérios para a avaliação de risco de gravidade que deve determinar a imposição de restrições.

Como linhas vermelhas para se determinar a aplicação de medidas de contenção sanitária é proposto o limite de 70% de camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos e um Rt acima de 1, contabilizando uma média a cinco dias.

Estes, segundo os especialistas, deverão ser os referenciais para, por exemplo, implementar o regresso ao teletrabalho, reduzir as lotações em espaços laborais, públicos e em convívios, usar o certificado e os testes para acesso a espaços públicos ou proibir o consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

Incidência em "máximo histórico" mas cuidados intensivos controlados

De acordo com a Lusa, a Direção-Geral da Saúde avançou que a incidência do vírus SARS-CoV-2 aumentou para um máximo histórico, com uma tendência fortemente crescente a nível nacional. Embora esta incidência se faça sentir nos internamentos em enfermaria, que têm aumentado, os cuidados intensivos encontram-se ainda a cerca de 60% do nível de alerta.



O número total mais recente de internamentos situava-se nas 1.167 camas, o que corresponde a mais 28% relativamente ao período homólogo, apresentando uma tendência crescente. No entanto, o número de camas em Unidades de Cuidados Intensivos manteve-se entre as 140 e 150 camas ocupadas, com uma tendência estável. O valor corresponde a 58% do nível de alerta determinado na Linha Vermelha (255 camas).

Efetividade das vacinas é menor para variante Omicron mas aumenta após dose de reforço Já a efetividade contra a hospitalização, independentemente do tipo de vacina, no caso da Omicron, e após o reforço vacinal, é de 88%.

Os especialistas sublinharam ainda a necessidade de manter as medidas que já estão em vigor, como as regras de higiene e etiqueta respiratória (lavagem das mãos, uso de máscara), limpeza e ventilação dos espaços e o reforço da vacinação.

Segundo as informações divulgadas na reunião com os governantes no Infarmed, 90,21% da população portuguesa já recebeu pelo menos uma dose da vacina e 88,28% tem o calendário vacinal completo.

A aposta agora é acelerar o processo das doses de reforço, alargando-as a mais camadas da população. "Temos agora um plano para vacinar nos próximos dois meses e meio, até meados de fevereiro, a faixas etárias dos 50, 40 e 30 anos. Depois, finalmente, vamos vacinar os jovens provavelmente já em março", adiantou o coronel Carlos Penha Gonçalves, responsável pela estratégia de vacinação para a covid-19, citado pelo jornal Público.





