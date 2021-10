Para pessoas com idade acima dos 80 anos será possível agendar a toma das duas vacinas a partir de amanhã, no portal dedicado à covid-19.

Portugal. Autoagendamentos para vacinas da gripe e reforço contra a covid-19 começam esta terça-feira

O autoagendamento das vacinas contra a gripe e a dose de reforço da vacina contra covid-19, em Portugal, começa a partir desta terça-feira, 26 de outubro.

Para pessoas com idade acima dos 80 anos será possível agendar a toma das duas vacinas no portal dedicado à covid-19, do Ministério da Saúde português.

A Direção- Geral da Saúde (DGS) ressalva, em comunicado, que "poderá haver casos em que sejam chamados doentes abaixo da faixa que se encontra aberta por já cumprirem todos os critérios de elegibilidade e para não atrasar o processo" de vacinação.

Mais de 120 mil portugueses já receberam terceira dose da vacina Esta fase integra os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos e que não estão abrangidos nos grupos-alvo da 1.ª fase e começou com os utentes acima de 80 anos.

No mesmo texto, a DGS admite, contudo, que "o ritmo de vacinação da gripe está dependente da entrega das vacinas no território nacional e sujeito a ajustes de acordo com a disponibilidade de vacinas".

"A partir do início de novembro prevê-se que o número de vacinas disponíveis seja suficiente para acelerar o ritmo da vacinação", refere o organismo.

A vacinação em simultâneo contra a covid-19 e a gripe iniciou-se no dia 18 deste mês e tem como objetivo atingir uma população de dois milhões de pessoas com idades a partir dos 65 anos.

A campanha, que decorre por ordem decrescente de idades, à semelhança do ano passado, começa pelos utentes com idade igual ou superior a 80 anos.

Portugal arranca com vacinação simultânea contra gripe e covid-19 na segunda-feira No momento da vacinação, os “utentes devem ser informados sobre as possíveis reações adversas, podendo optar por uma administração em dias diferentes”, avisa a DGS.

A DGS seguiu o parecer do grupo de peritos de aconselhamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou “aceitável” a administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e contra a covid-19. “No entanto, se algum utente, por alguma razão especial, preferir separar a vacinação em 14 dias poderá manifestar essa vontade” no momento em que será vacinado, assegurou Graça Freitas, nas vésperas do arranque da campanha.



Portugal tem 85,7% da população com vacinação completa contra a covid-19 e 123.000 pessoas já receberam a terceira dose ou dose adicional do fármaco. No que respeita à vacina da gripe foram administradas 279.000 doses.









