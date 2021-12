O autoagendamento da vacinação contra a covid-19 das crianças entre os 5 e os 11 anos fica disponível esta segunda-feira, com o Governo a prever que sejam imunizadas mais de 600 mil menores até meados de março.

Portugal. Autoagendamento para vacinação de crianças a partir desta segunda-feira

Lusa O autoagendamento da vacinação contra a covid-19 das crianças entre os 5 e os 11 anos fica disponível esta segunda-feira, com o Governo a prever que sejam imunizadas mais de 600 mil menores até meados de março.

As marcações 'online' em Portugal para esta faixa etária já podem ser feitas a partir de 13 de dezembro, afirmou na sexta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde. A vacinação arranca no próximo fim de semana, 18 e 19 de dezembro, com as crianças de 11 e 10 anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

De acordo com o calendário apresentado por Lacerda Sales, de 6 a 9 de janeiro serão vacinadas crianças entre os 9 e os 7 anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para vacinar o grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 deste mês serão vacinadas as crianças de 5 anos.

Luxemburgo avança para vacinação de crianças de risco dos 5-11 anos A partir de 14 de dezembro, e se os pais autorizarem, as crianças vulneráveis e os menores que vivam com pessoas de risco, podem ser vacinadas contra a covid-19, acaba de anunciar o Ministério da Saúde.

Entre 5 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses, altura em que ficará o esquema vacinal completo para esta faixa etária, estima o Governo.

A decisão de vacinar esta faixa etária resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, depois de ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas da Pfizer, na versão pediátrica.

