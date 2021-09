Na noite do próximo Domingo, Rui Rio é capaz de terminar esta sua aventura, na liderança dos social-democratas.

O futuro de Rio joga-se no Domingo

Sérgio FERREIRA BORGES

No Domingo, os portugueses vão eleger os seus autarcas para mais um mandato de quatro anos. Além disso, muitas outras coisas podem acontecer, ao sabor dos resultados.



É por demais evidente que António Costa quer impor uma derrota ao PSD e a Rui Rio. Mas quer que os números do desaire não sejam esmagadores, na esperança de que Rio se mantenha na liderança do PSD. É o adversário que ele prefere, para as futuras batalhas.

Os resultados podem ser de tal modo pesados para o PSD que, na noite do próximo Domingo, Rui Rio é capaz de terminar esta sua aventura, na liderança dos social-democratas. E, dentro do partido, muita gente espera por esse desaire, para acabar com o consulado de Rio. O PSD é um partido de poder que fica nervoso, sempre que tem de passar por curas de oposição. E admite tudo, para conseguir um rápido regresso à governação. Rio não tem sido capaz de alimentar essa esperança.

António Costa joga com isso, quer um Rio nervoso e fragilizado, o que não agrada a alguns sectores do PSD que se preparam para substituir a actual direcção, nos próximos meses.

O Primeiro-Ministro, com pouco decoro, tem andado pelo país a prometer dinheiro, aos autarcas do PS. Esse dinheiro, de acordo com insinuações e até afirmações de Costa, virá do pacote de 45 mil milhões de euros que a União Europeia atribuiu a Portugal, para fazer face às dificuldades económicas, provocadas pela pandemia.

A Comissão Nacional de Eleições já advertiu Costa para a infracção que está a cometer, utilizando dinheiros públicos para atrair votos, para as candidaturas do seu partido. Eu diria mais: António Costa está a violar as mais elementares regras de ética republicana.

Para completar o escândalo, há candidatos autárquicos socialistas que anunciam com desavergonhada ligeireza que até possuem o número de telefone do Primeiro-Ministro, como se isso fosse um trunfo político.

É o sistema que está inquinado pela incapacidade política de grande parte dos candidatos e pelo impudor com que usam expedientes de baixo nível, na tentativa de conquistarem as simpatias dos mais incautos.

Veja-se o elevado número de homens e mulheres que se apresentam a estas eleições, depois de terem sido impiedosamente derrotados em sufrágios anteriores. O eleitorado já os “chumbou”, já lhes disse que os enjeitava, mas eles insistem, porque o poder é-lhes irrecusavelmente apelativo.

Tudo isto transformou a campanha eleitoral numa das mais fracas da democracia portuguesa. Ainda não é a descida aos infernos, mas andamos lá perto.

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

