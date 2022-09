Nas crianças e na região do Algarve a imunidade é mais baixa. Instituto Ricardo Jorge recomenda conclusão do calendário vacinal e reforço da vacinação para grupos vulneráveis e idosos.

Portugal atinge imunidade de 95,8% contra a covid-19

Praticamente toda a população residente em Portugal já tem anticorpos específicos contra o vírus SARS-CoV-2, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Os dados de imunidade, recolhidos entre 27 de abril e 8 de junho, revelaram uma seroprevalência total de 95,8%. "Este valor representa um aumento de cerca de 10% em relação à 3.a fase do ISN COVID-19 (86,4%, setembro a novembro de 2021), refere o instituto em comunicado.

Nesta quarta fase do ISN COVID-19 foram recolhidas amostras de soro de 3.825 indivíduos de todas as idades, em 178 postos de colheita previamente selecionados e distribuídos por todo o país. "Seguindo as orientações técnicas da Organização Mundial de Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças foram usados remanescentes de soros para determinação dos anticorpos específicos para o SARS-CoV-2" explica o INSA.



Algarve é a região com menos imunidade, Norte a que tem mais

Os resultados do estudo indicam que a seroprevalência total foi mais elevada na região Norte (96,8%).

Já no que respeita à zona do país com menor prevalência, o Algarvefoi a que registou a menor (91,7%). O INSA atribui este valor da região a uma menor cobertura vacinal.

No que se refere às outras regiões do país, o Centro apresentou uma imunidade de 95,9%, Lisboa e Vale do Tejo de 95,3% e o Alentejo de 96%. Nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, a seroprevalência subiu para 95,6% e 95,9%, respetivamente.

Em termos de sexo, não se observaram diferenças significativas nos anticorpos em homens e mulheres.

Crianças e idosos com menos imunidade

O grupo etário entre os 20 e os 29 anos foi o que registou a maior seroprevalência (98,6%).

Foram observados aumentos de dimensão semelhante em todos os grupos etários, acima dos 20 anos, inclusive no grupo etário acima dos 70 anos, no qual a imunidade estimada foi de 97,2%.

Já a faixa etária abaixo dos 10 anos foi a que evidenciou menos seroprevalências mais reduzidas (76,2% entre os 0-4 anos e 78,7% entre os 5-9 anos). Mas ao mesmo tempo foi nos grupos abaixo dos 20 anos que se observou um maior aumento da seroprevalência por comparação com 3a fase do ISN COVID-19.

Segundo o INSA, este aumento de imunidade da população mais jovem face ao estudo serológico anterior, justifica-se com a "elevada incidência de covid-19 na população infantil, em especial durante a vaga Omicron, em janeiro de 2022", uma vez que a taxa de vacinação é menos elevada entre os mais novos.

Vacinação em conjunto com infeção dão maior imunidade

A mais recente análise do instituto português especifica que os níveis de anticorpos foram mais elevados nas pessoas com idades entre os 50 e 59 anos, "o que indica que os indivíduos, simultaneamente, vacinados e que tiveram uma infeção por SARS-CoV-2 se mantêm como aqueles com níveis mais elevados de anticorpos, tal como se observou na segunda e terceira fases do ISN COVID-19".



Para o instituto, as conclusões destes inquéritos serológicos, ao mostrarem os indicadores da imunidade populacional, validam as recomendações nacionais e internacionais para que as pessoas completem os esquemas vacinais de acordo com as orientações das autoridades de saúde, "mesmo quando previamente infetadas".

O INSA defende também que "os grupos mais idosos e vulneráveis sejam elegíveis para segunda dose de reforço".





