Nas últimas 24 horas registaram-se sete mortes e 193 novos casos de infeção. No país mais de um milhão de pessoas foram já infetadas pelo SARS-CoV-2.

Pandemia

Portugal atinge as 18 mil mortes por covid-19

Lusa Nas últimas 24 horas registaram-se sete mortes e 193 novos casos de infeção. No país mais de um milhão de pessoas foram já infetadas pelo SARS-CoV-2.

Portugal atingiu hoje as 18.000 mortes atribuídas à covid-19, com mais sete óbitos nas últimas 24 horas, segundo dados da Direção-Geral da Saúde que revelam também 193 novos casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado, regista-se também um ligeiro aumento no número de internamentos, com um total de 351 pessoas em enfermaria, mais nove em relação a domingo, das quais 68 em cuidados intensivos, menos uma do que no domingo.

As mortes ocorreram nas regiões Norte (2), Centro (1) e Lisboa (4).

Portugal. DGS divulga normas para uso obrigatório de máscaras O uso de máscara em centros comerciais com área superior a 400 m2 mantém-se obrigatória.

Neste momento encontram-se 351 pessoas internadas devido à pandemia, mais nove do que ontem, e 68 doentes estão nos cuidados intensivos, menos um nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 18.000 pessoas e foram registados 1.071.307 casos de infeção.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.