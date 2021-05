O objetivo é ter 70% da população com pelo menos uma dose até oito de agosto.

Portugal atinge a marca de cinco milhões de vacinas administradas

Portugal ultrapassou no sábado os cinco milhões de vacinas administradas contra a covid-19, disse à agência Lusa fonte oficial da 'task force' para a vacinação.

Segundo o gabinete de comunicação da 'task force', o número abrange Portugal continental e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

No caso específico de Portugal continental, espera-se que os cinco milhões de vacinas administradas sejam atingidos na segunda-feira ao final do dia ou na terça-feira, indicou a mesma fonte.

No sábado, o coordenador da 'task force' para a vacinação contra a covid-19, Gouveia e Melo, disse que, no dia 08 de agosto, 70% da população terá pelo menos uma dose da vacina.

"Se tudo correr bem, se as vacinas chegarem, tivermos as vacinas que pensamos ter disponibilizadas, no dia 08 de agosto teremos 70% da população com pelo menos uma dose", afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo, em Leiria.

Em Portugal, morreram 17.017 pessoas dos 845.224 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.



