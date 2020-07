Em vários pontos do país, estão marcadas ações para exigir justiça e condenar o racismo depois do assassinato de Bruno Candé no sábado em Moscavide, nos arredores de Lisboa.

Portugal. Assassinato de Bruno Candé motiva protestos na sexta-feira

Quase uma semana depois do assassinato do ator de 39 anos, estão marcadas várias iniciativas de homenagem e protesto contra o racismo que terá estado também entre as motivações que levaram o autor do crime a disparar quatro tiros à queima-roupa.

"O Racismo matou de novo: Justiça por Bruno Candé" é o lema escolhido pelos organizadores para o evento que, através do Facebook, convoca a homenagem e afirma que vão estar na rua "para exigir justiça e combater o racismo". Em Lisboa, o protesto terá lugar pelas 18 horas, no Largo de São Domingos.



Para a família da vítima, que no dia do assassinato emitiu um comunicado, pedindo que "a justiça seja feita de forma célere e rigorosa", não há dúvida sobre a motivação racial do crime. "O assassino já o havia ameaçado de morte três dias antes, proferindo vários insultos racistas", o que, para a mesma, torna "evidente o caráter premeditado e racista deste crime".



Também numa nota, a organização SOS Racismo afirmou que "o racismo já matou e continua a matar. Para que o assassinato do Bruno Candé Marques não seja mais um sem consequências, exigimos que justiça seja feita".





