Não havendo indícios de suspeita de crime, Ministério Público determinou o arquivamento do processo.

Portugal. Arquivado inquérito à morte de criança de seis anos no Santa Maria

Paula DE FREITAS FERREIRA

Depois do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ter concludo que a morte de criança de 6 anos no Hospital de Santa Maria, no dia 16 de janeiro, não decorreu da vacina contra a covid-19 e por não se ter verificado quaisquer outros indícios de suspeita de crime, o Ministério Público decidiu pela arquivação do inquérito.

Na nota divulgada na passada sexta-feira na página da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa, é referido que na sequência do óbito foi realizada a autópsia médico-legal, "a qual concluiu que a morte não foi devida à referida vacinação".

"Como é do conhecimento público, a criança realizou um teste de antigénio de SARS-CoV-2 (COVID-19), que deu positivo. Apurou-se ainda que já lhe tinha sido administrada a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer", refere ainda a nota.





