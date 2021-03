A Direção-Geral da Saúde (DGS) alargou hoje a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 às pessoas acima dos 65 anos, depois de comprovada a eficácia neste grupo etário.

Portugal aprova vacina da AstraZeneca para pessoas acima dos 65 anos

Lusa A Direção-Geral da Saúde (DGS) alargou hoje a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 às pessoas acima dos 65 anos, depois de comprovada a eficácia neste grupo etário.

Na norma relativa à vacina da AstraZeneca hoje atualizada, de forma a permitir a sua utilização sem reservas a partir dos 18 anos, a DGS sublinha que tal decisão se deve à segurança, qualidade e eficácia comprovadas.

"Esta decisão tem suporte na divulgação de dados conhecidos nos últimos dias, que indicam que a vacina da AstraZeneca é eficaz em pessoas com mais de 65 anos", escreve a DGS.

No Luxemburgo, na semana passada, o Conselho Superior de Doenças Infecciosas (CSMI, na sigla em francês), deu o parecer favorável à administração da vacina a pessoas com mais de 65 anos no Luxemburgo. Com base no novo parecer do organismo, cabe agora ao Governo avaliar essa possibilidade.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.