Portugal anuncia primeira morte por Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta tarde a primeira morte de Covid-19 em Portugal.

A vítima mortal é um homem, com 80 anos e com doenças associadas, que morreu hoje e estava internado no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

"Tratava-se de um homem de 80 anos, com morbilidades associadas e que se encontrava internado desde há vários dias", anunciou a ministra da Saúde.

Primeira morte acontece cerca de duas semanas depois de terem sido diagnosticados os primeiros casos de coronavírus em Portugal.

Esta manhã, a Direção-Geral da Saúde tinha divulgado 86 novos casos positivos. Um aumento que fez subir o total de casos para 331. Desse total, 139 estavam internados e mantêm-se 18 nos cuidados intensivos e "inspiram cuidados" referiu esta tarde a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

A responsável admitiu a possibilidade de se registarem mais óbitos nas próximas semanas.

"Neste momento estão 18 pessoas na unidade de cuidados intensivos, umas estão mais críticas do que outras, todas nos inspiram cuidados, por isso é que estão em unidades de cuidados intensivos altamente especializadas. Vamos ver como vai ser o desfecho. Todos sabemos que a taxa de letalidade desta doença é superior a 2% em todo o mundo e, portanto, teremos nos próximos dias e durante os próximos meses e as próximas semanas mais pessoas a falecerem", afirmou Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde garante, contudo, que o SNS tudo fará para "reduzir ao mínimo" o número de mortos.

"Faz parte da história natural da doença, mas como disse a sra. ministra, o Serviço Nacional de Saúde tudo fará para reduzir ao mínimo o número de pessoas que tenham desfecho negativo ou que fiquem com sequelas da doença

Esta manhã havia 2203 não confirmados e três recuperados.

