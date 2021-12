Afinal, a semana de contenção começa logo a seguir ao Natal e não a 2 janeiro, como previsto. Saiba o que pode mudar na quadra festiva em Portugal por causa da Omicron.

Portugal antecipa novas restrições para 26 de dezembro. Saiba quais são

Redação Afinal, a semana de contenção começa logo a seguir ao Natal e não a 2 janeiro, como previsto. Saiba o que pode mudar na quadra festiva em Portugal por causa da Omicron.

O primeiro-ministro português, António Costa, vai anunciar esta terça-feira novas medidas mais apertadas para combater a propagação da variante mais perigosa no país. Segundo a imprensa, as festas de fim de ano vão ser mais controladas para diminuir os contactos, e está em cima da mesa a possibilidade do fecho de discotecas e bares na noite de fim de ano.



As restrições planeadas para vigorar na primeira semana de janeiro, entre 2 e 9, vão ser antecipadas e começam já no dia 26, segundo avança a CNN Portugal e a Renascença. As novidades vão ser conhecidas depois da reunião extraordinária do Conselho de Ministros agendada para esta terça-feira à tarde.

Quais são as novas medidas?

Para as festividades do réveillon vai ser obrigatória a realização de testes de rastreio no acesso a restaurantes, discotecas, bares e locais de animação que vão ter também lotação máxima mais apertada. De acordo com o Correio da Manhã, na noite de passagem de ano, as discotecas e bares podem mesmo encerrar. Esta medida deveria entrar em vigor só na semana de 2 a 9 de janeiro, mas o receio de um aumento de infeções pela variante Omicron, mais transmissível pode antecipá-la.

Nos centros comerciais, também vai haver restrições de número de clientes e o período de trocas de presentes natalícios vai ser alargado. O teletrabalho vai passar a ser obrigatório logo a partir de dia 26 de dezembro.

As medidas devem ser anunciadas pelo primeiro-ministro no final da reunião do Governo, que só estava prevista para quinta-feira, como é habitual. Contudo, a "antecipação resulta das propostas recebidas pelo grupo de epidemiologistas que têm apoiado o executivo. Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência, tendo em vista tornar possível uma melhor preparação e adaptação", declarou uma fonte do executivo à Renascença.

Em declarações a esta rádio o imunologista Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular, defendeu o encerramento ou uma forte limitação do acesso a espaços de diversão noturna e a eventos de grande concentração, como jogos de futebol, durante o período festivo. Para os especialistas é urgente começar já a limitar os contactos sociais para travar a subida da curva das infeções.

Incidência de casos demasiado elevada

Esta segunda-feira o país registou mais 2752 novos casos e mais 18 mortes devido à infeção do SARS-CoV-2. A taxa de incidência aumentou estando nos 558,5 casos por 100 mil habitantes, um nível muito elevando, sendo mesmo o mais alto desde o início deste registo em Portugal, recorda o Expresso. É também por causa desta subida que os especialistas aconselharam o Governo a antecipar as medidas de contenção.

Portugal deverá juntar-se assim a outros países europeus que decidiram igualmente limitar os contactos sociais nesta quadra festiva, como Alemanha e Países Baixos.

