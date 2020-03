Portugal. Amadora tenta conter o novo coronavírus.

O Contacto esteve na Amadora, um dos epicentros do novo coronavírus em Portugal. Até ao momento, três casos positivos levaram ao encerramento de duas escolas e ao isolamento de centenas de pessoas, entre alunos, professores e pais.

Bruno Amaral de Carvalho

É aparente a calma no concelho com maior densidade populacional do país. O corropio de gente que passa pelo centro da cidade, atravessado pela estação de comboios, frequentado diariamente por milhares de pessoas, não fica longe do epicentro de um dos focos do novo coronavírus.

A Escola Básica Roque Gameiro e a Escola Secundária da Amadora que convivem lado-a-lado, na Reboleira, há várias décadas, estão encerradas desde esta segunda-feira até 20 de março depois de terem sido identificados dois novos casos positivos, no domingo, de dois alunos, um deles já em quarentena. Estava em vigilância ativa o aluno da Roque Gameiro mas o que alertou as autoridades foi o caso de um jovem da Escola Secundária da Amadora.

Apesar do isolamento dos estudantes de cinco turmas da escola básica e uma da escola secundária, depois de uma professora de físico-química que esteve em Milão, no norte de Itália, ter dado positivo, surge um novo caso que mostra que talvez as medidas de contenção devessem ter sido alargadas desde o primeiro momento.

Apesar de pais e professores sentirem que estão a ser bem acompanhados pelas autoridades de saúde, desde o primeiro momento houve quem defendesse o encerramento das duas escolas. O Contacto sabe que na primeira reunião com os pais e encarregados de educação estiveram presentes o diretor do agrupamento de escolas, dois responsáveis de saúde, enfermeiros, representantes da autarquia e da PSP. Nesse dia, para além do esclarecimento sobre o estado da professora, que nesse momento era a única que tinha dado positivo no teste, as autoridades disseram que não havia motivo para suspender turmas para além das que trabalhavam diretamente com esta docente.

Uma das mães de um dos alunos em quarentena até dia 13 de março pediu anonimato e explicou ao Contacto que as autoridades recomendaram o isolamento dos estudantes que contactaram diretamente com a professora. “Os nossos filhos têm de ficar em casa e não podem receber visitas até 13 de março. Somos contactos duas vezes por dia por aquela equipa de saúde para monitorizar a situação”, explicou.

Esta mãe confirma que havia vários pais apreensivos e que alguns criticaram a direção da escola por não encerrar todas as turmas. Também soube de vários pais cujos locais de trabalho confrontados com a notícia lhes pediram para ficarem em casa. Já, no recreio, vários alunos pareciam assustados e tinham as golas a tapar a boca e o nariz.

O facto é que cinco dias depois foram obrigados a tomar esta medida. “O meu filho está com um quadro de constipação, tosse, dores de cabeça, mas sem febre, o normal para a época, mas achei que devia comunicar. Outro colega tem gripe mas já há mais tempo, que também deve ser normal, e é o delegado de saúde que está a tratar destes dois casos pessoalmente”, descreve.

Já na sexta-feira, foi contactada para se dirigir ao Hospital Dona Estefânia para onde levou estas duas crianças onde o teste acabou por dar negativo. “Fomos muito bem atendidos. Fizeram uma colheita de sangue e uma zaragatoa à garganta e ao nariz”. Apesar do resultado, as autoridades de saúde aconselham a manutenção do isolamento até ao fim dos 14 dias porque ainda podem vir a estar infetados. E esta mãe destaca a importância de que os pais percebam que não ter aulas não significa que possam sair de casa e "ir para os centros comerciais".

José Gomes é pai de uma das alunas em quarentena. Tem 14 anos e anda no 9.º ano. “Disseram-nos, aos pais, que fizessemos a vida normal, a não ser que tivessemos algum dos sintomas. O acompanhamento tem sido bom e acho que há um grande empolamento por parte da comunicação social”, sublinha. Na verdade, preocupa-se mais em saber se vai haver aulas de recuperação para estas semanas em que a filha vai ficar sem estudar.

Já Filipe Godinho, professor na Roque Gameiro, de fisico-química como a colega de grupo que contraiu covid-19, revela algumas preocupações. Antes da decisão de encerrar as duas escolas, revelou ao Contacto que considerava que as medidas deviam ser mais restritivas. Sobretudo, porque não conseguia avançar na matéria lecionada com turmas em quarentena e muitos alunos de outras a faltarem com receio de serem infetados com o novo coronavírus. O medo é geral. Logo que se soube que havia turmas em quarentena na escola deste professor, vários pais dos filhos a quem Filipe dá também explicações pediram-lhe para suspender as sessões durante uns dias. Até os restantes membros da banda de covers em que participa decidiram adiar os ensaios. “Eu tenho uma filha que neste momento está com a mãe. Tento manter-me isolado e ter algumas precauções”, revela.

Outra professora e mãe de outro aluno em quarentena revela que as ramificações se estendem por toda a cidade. Porque há professores que são também pais e têm filhos em escolas diferentes. A verdade é que à medida que os casos aumentam o temor também aumenta.

Na principal avenida da Amadora, uma das lojas chinesas fechadas chamava a atenção esta segunda-feira pelo cartaz colado na persiana metálica: “Uma vez que está a aumentar o número de casos positivos de COVID-19 em Lisboa, e que o nosso trabalho exige contato diário com um grande número de pessoas, para minimizar o risco de segurança de todos nós, vamos encerrar a loja”.

