Permanência de baixas temperaturas e números da pandemia justificam decisão da DGS de alargar esta vacina a mais pessoas.

Saúde

Portugal alarga vacinação contra a gripe a pessoas com mais de 50 anos

Ana TOMÁS Permanência de baixas temperaturas e números da pandemia justificam decisão da DGS de alargar esta vacina a mais pessoas.

A vacina contra a gripe vai ser administrada a mais pessoas em Portugal. A Direção-Geral da Saúde (DGS) alargou esta vacinação a quem tenha mais de 50 anos e a medida tem efeito imediato.

Os cidadãos podem vacinar-se através da modalidade de Casa Aberta ou através do autoagendamento, como fazem com a vacina da covid-19, através do site da DGS.

Em dezembro já tinha sido alargada a vacinação gratuita contra a gripe aos cidadãos entre os 60 e os 64 anos. Esta vacina já estava recomendada para este grupo etário, mas tinha de ser comprada na farmácia.

"Flurona". Os estranhos casos de infeção simultânea pela gripe e covid-19 Começam a ser noticiados casos de pessoas que estão infetadas ao mesmo tempo pelo vírus da gripe e pelo vírus da covid-19. "Flurona", assim se chama esta infeção mista, está a inquietar os especialistas, sobretudo por causa da variante Omicron.

Em comunicado, a DGS justifica o alargamento do leque de pessoas abrangidas, depois de já estar vacinada a maior parte da população vulnerável e prioritária, como uma decisão de "caráter excecional" face ao contexto da pandemia e numa "altura em que as temperaturas se mantêm baixas".

Os centros de saúde e as Unidades de Saúde Familiares terão assim um reforço no stock de vacinas, de forma a poderem vacinar os grupos elegíveis sem necessidade de prescrição médica, segundo o mesmo documento.

Mais de 30 anos: agendamento para reforço já está aberto

Entretanto, está também aberto o autoagendamento da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para pessoas com 30 ou mais anos, refere a agência Lusa.

De acordo com os Serviço Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), já é possível fazer desde domingo à tarde, o pedido de agendamento 'online' para utentes com idade igual ou superior a 30 anos, através do Portal Covid-19 da DGS.

O Portal possibilita também o pedido de agendamento para a dose de reforço dos cidadãos com 18 ou mais anos que foram vacinados com uma dose da vacina Janssen há, pelo menos, 90 dias.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.