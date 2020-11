Este é considerado o maior movimento de solidariedade do planeta e desenvolve atividades em 150 países.

Portugal 2 min.

Portugal adere pela segunda vez ao movimento global "GivingTuesday"

Ana B. Carvalho Este é considerado o maior movimento de solidariedade do planeta e desenvolve atividades em 150 países.

O movimento internacional "GivingTuesday", que se realiza na primeira terça-feira após a Black Friday, vai realizar-se pela segunda vez em Portugal. Este ano, a terça-feira escolhida para o marco global de solidariedade é no dia 1 de dezembro.



Portugal entra assim novamente numa dinâmica planetária de generosidade. O movimento "GivingTuesday" visa criar uma onda massiva de solidariedade que dure para além da própria terça-feira e que atinja todas as pessoas do planeta, sob o mote "juntos mudamos o mundo". O Luxemburgo não aderiu ao movimento internacional.

Realizada, intencionalmente na primeira terça-feira após a Black Friday [tradição americana após o Dia da Ação de Graças marcada pela compra desmesurada de produtos com grandes descontos] e alimentada pelo poder das redes sociais e da colaboração entre humanos, a iniciativa "inspira milhões de pessoas em todo o mundo a empenharem-se, da forma que escolherem, nas causas que sejam relevantes para cada uma", explica a organização do movimento em Portugal.

"Trata-se de um movimento global, onde todos cabem e onde pequenos gestos ou donativos, multiplicados numa larga escala, ajudam a mudar o mundo", explicam. Na campanha podem participar todos os atores e forças da sociedade desde organizações a indivíduos, passando por empresas, núcleos comunitários ou autarquias.

Não culpe os pobres pela pobreza! No Dia Internacional para Erradicação da Pobreza temos de relembrar que a pobreza é a negação do direito de cada pessoa a viver com dignidade e não uma escolha. Um texto de opinião de Jessica Lopes, ativista e sindicalista que escreve todos os sábados no Contacto.

Sofia Mascarenhas, líder global do "GivingTuesday Portugal", reforça a relevância do movimento neste momento difícil de pandemia da covid-19 que o mundo atravessa: "No atual contexto, acreditamos que o movimento é mais necessário que nunca. As organizações sociais viram os seus apoios reduzidos, uma vez que os seus doadores habituais, sejam Estado, empresas ou pessoas individuais, têm agora menos recursos e, por outro lado, os beneficiários dessas organizações aumentaram. Há um gap maior e a solução tem de passar por todos nós, sociedade civil. Conseguindo mobilizar as pessoas para um pequeno contributo, será feita uma grande diferença na vida de muitas pessoas. É esse o impacto que procuramos", afirma.

Na primeira edição do "GivingTuesday" Portugal, a organização contou com a participação "de mais de 200 organizações sociais, que receberam o apoio de mais de 100 empresas e de muitas pessoas que doaram o equivalente a mais de 250 mil euros, em dinheiro, em bens ou em tempo dedicado às suas causas favoritas". O desafio para este ano é transformar a onda de solidariedade que atravessou Portugal em 2019 "num mar português de generosidade".



O "GivingTuesday" surgiu em 2012 nos Estados Unidos da América. Foi cofundado pelas Nações Unidas e pelo centro cultural comunitário "92StreetY" e é hoje uma organização autónoma que conta com o apoio da Fundação Bill & Melinda Gates.

Há nove anos que este é um dia para "toda a gente, em qualquer lugar, doar e retribuir à sua comunidade", escreve a organização. Com o tempo, o projeto afirmou-se como o maior movimento mundial de solidariedade, com milhões de pessoas unidas no objetivo de criar um mundo mais generoso, incluindo lfiguras públicas. Malala Yousafzai, Barack e Michelle Obama, Lady Gaga, Harry e Megan Duques de Sussex, Ellen Degeneres, Chris Evans, Penelope Cruz, Ellen Pompeo, entre outras.

Atualmente, está presente oficialmente em mais de 70 países, incluindo EUA, Canadá, Rússia, Alemanha, Espanha, Singapura, Austrália e Brasil. Tem atividades em mais de 150 países.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.