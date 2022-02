Para a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Covid-19

Portugal. Aberto autoagendamento para crianças entre os 5 e os 10 anos

Lusa Para a primeira dose da vacina contra a covid-19.

As crianças dos cinco aos 11 anos podem, a partir desta segunda-feira, fazer o autoagendamento para a toma da primeira dose da vacina contra a covid-19, anunciaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

"O Portal de Agendamento Online para vacinação possibilita, desde hoje à tarde [segunda-feira], a solicitação do agendamento da primeira dose da vacina contra a COVID-19, de crianças dos 5 aos 11 anos, para que possam ser vacinadas nos dias 5 e 6 de fevereiro, em exclusivo para ambiente pediátrico, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes", indicaram o SPMS em comunicado.

Suécia não vai avançar com vacinação geral de crianças entre os cinco e os 11 anos O país nórdico, que frequentemente tem estado contra a corrente na estratégia de combate à pandemia, recomendou a vacinação apenas para crianças em risco.

O SPMS adiantou ainda que as "crianças que se encontram elegíveis para a administração da segunda dose, ou seja, que foram vacinadas nos dias 18 e 19 de dezembro, receberão SMS com a confirmação do respetivo agendamento".

As crianças poderão fazer o agendamento no portal do Ministério da Saúde dedicado à covid-19.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.