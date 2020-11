A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu que ainda é difícil prever o pico da segunda vaga mas defendeu que é preciso achatar já a curva epidémica, deixando vários apelos aos portugueses.

Portugal. "A fase em que estamos é de maior sacrifício"

A diretora-geral da Saúde admitiu, esta segunda-feira, que a fase em que Portugal se encontra, na pandemia de covid-19 "é de maior sacrifício, de maior contenção" e que ainda não é possível saber quando se vai atingir o pico de casos, nesta segunda vaga.

"Um dos problemas desta doença é não sabermos isso. A doença é nova, não temos referências, não sabemos o tamanho da montanha, não sabemos quando vamos chegar ao pico", afirmou Graça Freitas, em conferência de imprensa, no mesmo dia em que o primeiro-ministro, António Costa, pediu ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que decrete o estado de emergência.

Para a responsável é, por isso, indispensável que se comece já a achatar a curva, pelo que voltou a apelar aos portugueses para terem comportamentos sanitariamente responsáveis, cumprindo as regras de higiene e etiqueta respiratória em todos os momentos e incorporando-as no seu estilo de vida.

Graça Freitas alertou que ainda não é possível "baixar a guarda", apesar do cansaço acumulado com mais de meio ano a viver com a pandemia.

"Passam hoje, exatamente, oito meses sobre o primeiro caso de covid-19 em Portugal e todos sem exceção aprendemos com cada dia que passou. Mas, se aprendemos, também estamos todos cansados e somos tentados a dar passos que nos desprotegem e às pessoas que estão à nossa volta. O meu primeiro apelo é para não baixarmos a guarda por muito cansados que estejamos", começou por dizer.



A diretora-geral da Saúde lembrou que "o vírus não anda sozinho" e que, neste momento, "estamos numa fase ascendente, numa curva epidémica com tendência a crescer" . "É nossa responsabilidade achatar essa curva". Ou seja, conseguir que se comecem a reduzir os novos casos, o número de novos internamentos e de óbitos. "Só assim é que nós vamos conseguir aliviar a pressão sobre os serviços de saúde e ganhar um fôlego para as nossas vidas e uma esperança até que tenhamos uma vacina ou um tratamento eficaz", defendeu.

Graça Freitas recordou que já existem algumas medidas que provaram ter efeito para achatar a curva epidémica, sendo a "prevenção" a melhor arma. A diretora-geral da Saúde insistiu nos comportamentos individuais, mas também na responsabilidade "que as entidades dos vários setores têm para propiciar aos cidadãos condições para que possam ter comportamentos saudáveis".

Diminuir contactos

Nesta fase, o principal pedido vai para a redução de contactos e encontros, independentemente do grau de parentesco ou de afinidade, no dia a dia.

"Numa epidemia onde o vírus passa de uma pessoa para a outra, a grande medida, seja por autoiniciativa nossa, seja porque o Governo a tomou para nos ajudar a cumprir, é, de facto, reduzir o número de contactos entre as pessoas."

Apesar disso, a responsável ressalvou que é preciso reduzir a quantidade de pessoas com quem se interage, mas "sem deixar de ir ao trabalho, sem deixar de ir à escola, de ir ao comércio fazer as compras, de ir ao teatro, de ir ao cinema."

"Temos de continuar a viver. A única coisa que temos de fazer é alterar o nosso estilo de vida e diminuir o número de contactos", afirmou, lembrando que tão importante como a diminuição de contactos é não misturar "bolhas", ou seja, grupos de pessoas que não vivam na mesma casa, independentemente de serem familiares, amigos, colegas de trabalho ou de escola ou simples conhecidos.

"Os meus outros familiares que vivem noutras casas não são da minha bolha, nem todos os meus colegas de trabalho são da minha bolha. Não podemos facilitar no dia a dia, no nosso emprego ou na nossa escola, principalmente durante as pausas, quando estamos mais relaxados, e, muito menos, durante a pausa para as refeições, em que retiramos, obviamente, a máscara."

Graça Freitas sublinhou que esse esforço deve ser acompanhado pelas instituições, empresas, comércio ou entidades culturais, que devem criar condições para que quem os frequenta ou neles trabalha possa estar seguro.

Lembrar as regras básicas

Além da redução de contactos, a distância física, de dois metros, idealmente, e o uso de máscara são outras das barreiras que protegem do contágio, e que devem ser completadas com o evitar mexer na cara e com a lavagem frequente das mãos, ou com a sua desinfeção através de soluções alcoólicas.

"São medidas básicas mas são as melhores medidas que nós temos neste momento".

Graça Freitas lembrou ainda a importância da etiqueta respiratória - tossir e espirrar para o antebraço e não na direção do outro, e se estiver de máscara, mudar de máscara - e de arejar os espaços fechados, abrindo a janelas.





