São suspeitos de atear fogos de norte a sul do país, nos últimos sete dias. Um dos detidos tem 83 anos. As histórias por detrás das chamas.

Portugal a arder. Quem são os 9 incendiários já detidos

Paula SANTOS FERREIRA

Nos últimos dias, a mancha vermelha das chamas tem consumido hectares de norte a sul do país, colocando muitas vezes em perigo as populações e animais. A vaga de calor que assola Portugal, com as mudanças de direção de vento, tem dificultado o trabalho dos bombeiros e reacendido vários incêndios controlados.



Vários incêndios são suspeitos de terem mão criminosa e a Polícia Judiciária tem-se centrado na caça ao incendiário, tendo já realizado nove detenções, entre os dias 12 e esta sexta-feira. Alguns estão já presos a aguardar julgamento. A PJ possui uma base de dados com o perfil de 700 incendiários portugueses, entre eles o suspeito agora detido em Leiria, revela o Jornal Expresso.

Ourém. Incendiário reincidente

O homem, de 45 anos, é suspeito de atear dois incêndios na zona florestal da Freixianda, em Ourém, Leiria, domingo passado, estando a aguardar julgamento em prisão preventiva, indica a Polícia Judiciária em comunicado no seu site.

O sujeito já estava na base de dados de incendiários da PJ pois é um reincidente neste crime, sendo alcoólico e proveniente de uma família destruturada, conta o Expresso. “Bebeu uns copos e decidiu pegar fogo à mata. É o costume. Não houve ali qualquer motivação económica”, conta ao semanário uma fonte ligada à investigação.

“O detido foi visto a abandonar o local dos factos e perentoriamente identificado por testemunhas, imediatamente antes do início dos focos de incêndio, sendo que o mesmo possui antecedentes criminais e policiais pela prática do mesmo tipo de crime”, explica a PJ. Os dois focos de incêndio “terão sido ateados com recurso a chama direta”.

Vagos. Suspeito alcoólico

Um homem de 59 anos foi detido suspeito de ser autor de um incêndio florestal que devastou "mais de dois hectares de área florestal, para além de anexos de uma habitação", em Ponte de Vagos, Aveiro, na tarde de 7 de julho, noticia a PJ.

O detido ateou o fogo com recurso a chama direta numa zona de extensa mancha florestal. "Não foi possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos em investigação para além de um quadro grave de alcoolismo", indica a PJ em comunicado nesta quinta-feira.

Lamego. Agricultor preso

Também no domingo, se não fosse a rápida intervenção dos bombeiros o fogo que lavrou na área florestal de Lamego poderia ter tido consequências mais graves. O presumível autor será um agricultor, de 53 anos, que está em prisão preventiva.

"O incêndio colocou em perigo a mancha florestal e a área agrícola, bem como várias habitações, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida intervenção dos bombeiros", vinca a PJ em comunicado ontem divulgado. O fogo consumiu mato e plantação vinícola, olival e outras árvores de fruto.

Palmela. Retido pelos populares

Um homem de 45 anos foi ontem detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de incêndio florestal, no Pinhal Novo, Palmela, distrito de Setúbal.

O alerta foi dado por um popular que detetou o suspeito “a lançar brasas para um terreno”, diz a GNR em comunicado. Os militares deslocaram-se de imediato para o local, tendo verificado que o suspeito “já se encontrava retido por populares”. O detido foi constituído arguido e notificado para comparecer na sexta-feira no Tribunal Judicial de Setúbal, para aplicação das medidas de coação.

Évora. Apanhado a atear fogo

O Tribunal Judicial de Évora decretou ontem a prisão preventiva de um homem, de 54 anos, suspeito de um crime de incêndio florestal na passada terça-feira, em Santiago do Escoural, concelho de Montemor-o-Novo, Évora, disse à agência Lusa fonte da GNR. Tal como sucedeu em Palmela quando as forças policiais chegaram ao local o suspeito já estava “retido pelos populares”, indica a GNR em comunicado

O alerta foi dado por um popular que observou o homem “a atear um incêndio junto a uma estrada” em Escoural, pelas 18h56 de terça-feira, tendo o fogo consumido pasto e olival.

Guimarães. Suspeito tem 83 anos

Um idoso, de 83 anos, é suspeito de ter iniciado dois focos de incêndio, numa freguesia do concelho de Guimarães, distrito de Braga, no sábado passado. O suspeito foi detido, e após o primeiro interrogatório foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações periódicas três vezes por semana.

“Numa zona de vegetação herbácea, mato e arvoredo, com condições de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, associado às elevadas temperaturas e muito baixa humidade, o autor é suspeito de ter ateado dois focos de incêndio, próximos um do outro, colocando em risco toda aquela área, só não produzindo danos mais graves pela pronta intervenção da população e dos bombeiros”, refere a PJ, em comunicado.

Figueira da Foz. Suspeito de cinco incêndios

Aos 24 anos, o homem solteiro e empregado na restauração foi detido por suspeita de prática de cinco crimes de incêndio florestal entre fevereiro e junho deste ano, todos na freguesia de Buarcos, na Figueira da Foz. O homem encontra-se agora com pulseira eletrónica e em prisão domiciliária.

“O suspeito, com uso de chama direta, ateou os incêndios na floresta, em zona com vasta mancha florestal” junto a uma área urbana. Terá sido o autor de fogos que arderam “uma área de dois hectares e que teriam proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos meios de combate”, informa hoje a PJ. A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a grande mancha florestal.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, tendo ficado sujeito a obrigação de permanência na habitação, com pulseira eletrónica.

Penafiel. Suspeito tem 19 anos

Um jovem, de 19 anos, suspeito de ter iniciado um incêndio, em Lagares, Penafiel foi esta quinta-feira detido e irá ser presente a tribunal. O fogo ateado com um isqueiro, não atingiu maiores proporções pondo em perigo uma vasta área florestal devido à rápida intervenção dos bombeiros,” que se encontravam em trabalhos de rescaldo de um outro incêndio de maiores dimensões ocorrido anteriormente”, informa a PJ em comunicado.

Trofa. Para queimar cobre

A denúncia chegou à polícia já o homem, de 50 anos, se encontrava em fuga, em Trofa. O sujeito foi ontem detido pela PJ atear fogo em zona de mato para queimar cobre, o que viola a situação de contingência em que se encontra o país, revelou em comunicado a GNR. Quando foi intercetado o homem um isqueiro e um saco com pedaços de cobre ainda quentes, tendo confirmado “a veracidade dos factos”. Não chegou a haver incêndio, pois a fogueira foi apagada pela pronta intervenção da GNR e Polícia Municipal.

