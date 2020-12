Estes números representam menos seis óbitos mas mais 444 novas infeções que no dia anterior.

Portugal. 84 mortes e 2.638 novos casos no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Estes números representam menos seis óbitos mas mais 444 novas infeções que no dia anterior.

Segundo dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal regista 84 mortes e 2.638 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

Estão internadas 3.206 pessoas (menos 48 que ontem), das quais 506 estão nas unidades de cuidados intensivos.



Metade dos casos, 1.348, foram detetados no Norte, a região mais afetada por esta segunda vaga. Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se mais 682 casos, no Alentejo mais 59 e no Algarve 42.

